I fatti del giorno - Milano (3)

- - Sanità: Fontana, quella lombarda è vincente, a Bergamo 12enne riceve cuore nuovo - Commentando su Facebook l'esito positivo di un trapianto di cuore al Papa Giovanni XXIII su un paziente di soli 12 anni, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha osservato che "la sanità lombarda è vincente". "Circa 10 ore d'intervento all'ospedale Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo per rimuovere il cuore artificiale e impiantare il nuovo organo. Un anno in ospedale per un ragazzino di questa età è già un’esperienza drammatica conclusasi positivamente con un cuore nuovo. Complimenti a tutta l'equipe del Papa Giovanni, sono una grande eccellenza di cui la Lombardia è sempre andata fiera", ha scritto Fontana. (segue) (Rem)