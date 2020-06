Regno Unito: ministro Sanità annuncia apertura 6 strutture per test coronavirus a ingresso libero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sanità britannico, Matt Hancock, ha annunciato che verranno aperte sei nuove strutture ad ingresso libero per condurre test per il coronavirus, per le persone che non hanno un'automobile e non possono perciò recarsi ai cosiddetti centri di test "drive through". Lo riferisce il quotidiano britannico "The Guardian". Hancock ha affermato che i nuovi centri saranno molto importanti nella lotta contro la pandemia e permetteranno di testare centinaia di persone al giorno. "Non è mai stato più facile di com'è adesso ottenere un test gratuito per il coronavirus, e i nostri nuovi centri ad ingresso libero rappresentano un ulteriore modo per ottenerne uno", ha dichiarato il ministro della Sanità. "Se mostri sintomi, anche leggeri, per favore richiedi un test adesso in modo da bloccare la trasmissione del virus e proteggere le persone intorno a te", ha aggiunto. Il ministro ha dichiarato che il sistema di test per il coronavirus è il più sviluppato nella storia del Regno Unito e offre servizi in qualsiasi parte del paese. "Il fatto che il tasso di trasmissione del virus stia diminuendo è incoraggiante, ma dobbiamo ancora fare la nostra parte per arginarlo ulteriormente", ha continuato. Inoltre, ha aggiunto Hancock, 30 unità mobili si stanno spostando in tutto il paese per fornire un'alternativa ai centri per i test.(Rel)