- Coree: presidente sudcoreano Moon sollecita il Nord a porre formalmente fine alla guerra - Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha esortato ieri la Corea del Nord a porre formalmente fine alle ostilità nella Penisola coreana, nel 70mo anniversario dell’inizio della Guerra di Corea (1950-1953) conclusasi con un armistizio armato tra i due paesi che dura ancora oggi. “Non possiamo ancora genuinamente commemorare la Guerra di Corea” ha dichiarato Moon ieri, nel corso di un discorso pubblico presso la Base aerea di Seul, nel sud-est della capitale sudcoreana. “E questo perché la guerra non è ancora giunta davvero al termine”. Moon ha auspicato che il Nord si imbarchi in una “coraggiosa impresa per porre fine al conflitto più doloroso della storia mondiale”. “Se vogliamo davvero parlare di unificazione, dobbiamo prima conseguire la pace”, ha detto il capo dello Stato sudcoreano, ribadendo però che Seul non intende tollerare passivamente provocazioni armate da parte di Pyongyang. Moon ha ribadito che Seul non ha alcuna intenzione di forzare il proprio sistema socioeconomico al suo Vicino settentrionale. (segue) (Res)