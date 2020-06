© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud: volantinaggi anti-Pyongyang, perquisita abitazione di cittadino nordcoreano - La Polizia della Corea del Sud ha perquisito oggi l’abitazione di un transfuga nordcoreano, al centro delle recenti campagne di volantinaggio anti-Pyongyang che hanno innescato la crisi diplomatica in atto tra le due Coree. Lo riferisce la stampa sudcoreana. L’unità di sicurezza nazionale dell’Agenzia di polizia metropolitana di Seul ha inviato funzionari nell’abitazione di Park Sang-hak, capo dell’organizzazione “Fighters for a Free North Korea” (“Combattenti per una Corea del Nord libera”, Ffnk), che ha effettuato molteplici iniziative di contestazione della leadership nordcoreana tramite volantinaggi attraverso il confine tra i due paesi. L’abitazione dell’uomo a Songpa Ward, nella parte orientale di Seul, è stata perquisita alla ricerca di prove tese a “verificare le attività di Park in sede giudiziaria”. Nei giorni scorsi Ffnk ha violato il divieto emesso dal governo sudcoreano contro le campagne di volantinaggio transfrontaliere, lanciando altri 500mila volantini anti-Pyongyang in territorio nordcoreano tramite 20 palloni ad elio. (segue) (Res)