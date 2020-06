I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

I Carabinieri del comando provinciale di Roma hanno arrestato 2 persone con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. In zona Cornelia è finito in manette un 26enne originario del Burkina Faso, domiciliato a Roma e incensurato, che è stato bloccato, grazie a una segnalazione giunta al 112, subito dopo aver violentemente picchiato la compagna, una 26enne originaria del Congo, causandole ecchimosi su tutto il corpo e una ferita alla testa con un bastone in ferro, trovato sul posto dai militari e sequestrato. La donna è stata trasportata all'Aurelia hospital dove è stata trattenuta in osservazione. Grazie agli accertamenti dei sanitari, sono emersi ulteriori episodi di violenza, mai denunciati dalla vittima, per paura di ritorsioni. Nel corso della ricostruzione della sua storia i Carabinieri hanno anche scoperto che a novembre del 2019, per circa 2 mesi, la ragazza era stata ospitata in un centro antiviolenza della Capitale insieme ai 2 figli minori a seguito dell'ennesimo atto di violenza subito. Il compagno violento, arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, è stato portato nel carcere di Regina Coeli. A Tor Tre Teste, invece, è stato arrestato un ragazzo romano di 30 anni, pregiudicato, che si era violentemente scagliato contro la madre 60enne per tentare di estorcerle i soldi per comprare la droga. Le urla hanno attirato l'attenzione di un vicino che ha contattato il 112 consentendo ai Carabinieri di intervenire prima che la lite potesse degenerare. Anche in questo caso sono stati ricostruiti altri episodi simili, avvenuti in passato e mai denunciati. Il 30enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione, ora si trova nel carcere di Regina Coeli.