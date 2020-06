I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mobilità: Raggi, prosegue piano per realizzare 150 km di nuove piste ciclabili a Roma - Prosegue il piano straordinario per la realizzazione di 150 chilometri di nuove piste ciclabili in città. Lo scrive su Facebook Virginia Raggi, sindaco di Roma. "Sono iniziati i lavori anche nel quartiere di Castro Pretorio, poco distante dalla stazione Termini, per il nuovo itinerario fino a via di Santa Bibiana. Il dipartimento Lavori pubblici, in collaborazione con il dipartimento Mobilità, ha iniziato i primi interventi su viale Pretoriano e viale Castro Pretorio. Nei prossimi giorni sarà completato l’intero percorso lungo 1,7 chilometri da viale del Policlinico fino a via di Santa Bibiana. È un percorso molto importante, che consentirà agli studenti di muoversi agevolmente nel quartiere e raggiungere il centro storico passeggiando in bicicletta. Abbiamo deciso di puntare con forza sul rilancio della mobilità sostenibile dedicando sempre più spazio e attenzione agli altri utenti della strada, non solo alle auto private. E questo - conclude Raggi - è un altro tassello di questo progetto". (segue) (Rer)