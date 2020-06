Cinema: sabato al via Ischia Film Festival, premio carriera a Sergio Rubini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via domani, sabato 27 giugno, la diciottesima edizione dell'Ischia Film Festival che si svolgerà in versione ibrida, in parte al Castello Aragonese in parte online sul portale www.ischiafilmfestivalonline.it, esplorando il legame tra cinema e location secondo il format della rassegna. Sono 79 le opere selezionate tra finzione e documentario, di cui 55 in concorso e 24 fuori concorso, provenienti da 31 paesi, divise tra le sezioni Lungometraggi, Cortometraggi, Location Negata, Scenari Campani, Animazione, e "Best of": 51 le prime visioni tra cui 14 sono assolute, 9 europee e 28 italiane. Film d'apertura "Kathleen" di Liam O'Neill, regista scomparso a causa del Coronavirus: la proiezione sarà accompagnata da un minuto di raccoglimento per tutte le vittime del Covid. L'Ischia Film Festival 2020 sarà il primo grande evento internazionale in presenza che si terrà in Italia dopo l'emergenza sanitaria ospitando sull'isola i protagonisti del cinema nostrano. Protagonisti della serata d'apertura Sergio Rubini e Francesco Di Leva. Il primo riceverà il premio alla carriera raccontando al pubblico il suo percorso artistico che ha incrociato maestri come Fellini, Tornatore, Salvatores, Monicelli, Veronesi, Scola. Al termine dell'incontro le proiezioni dei film "Il grande spirito" di Rubini e "Il sindaco del Rione Sanità" di Mario Martone. Tra gli artisti attesi Lillo Petrolo (il 28 giugno con "Dna, Decisamente non adatti" che ha diretto con Claudio Gregori), Ernesto Mahieux (il 29 giugno con "Il ladro di Cardellini" di Carlo Luglio), Gaia Girace, Margherita Mazzucco, Giovanni Amura e Francesco Serpico, "stelle" del cast della serie tv "L'Amica geniale, Storia del nuovo cognome" di Saverio Costanzo e Alice Rohrwacher (il 30 giugno) che tornano sull'isola d'Ischia dopo avervi girato alcune puntate della seconda stagione, Susy Laude (il 1 luglio con "Gli uomini d'oro" di Vincenzo Alfieri). (segue) (Ren)