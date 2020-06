Cinema: sabato al via Ischia Film Festival, premio carriera a Sergio Rubini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attei anche Giampaolo Morelli (il 2 luglio con il suo esordio da regista "7 ore per farti innamorare"), Alessandro Roja (il 3 luglio con "Si muore solo da vivi" di Alberto Rizzi), Silvia D'Amico (il 3 luglio con "Il Regno" di Francesco Fanuele) e Marco D'Amore (il 4 luglio con il suo esordio da regista "L'immortale"). Alle proiezioni a ingresso gratuito, in programma nella Piazza d'Armi del castello, si accederà solo su prenotazione sul sito del festival. La "sala" sarà ridimensionata nei posti, che passano dai 300 abituali a un numero massimo di 100 per rispettare l'obbligo del distanziamento. All'entrata verrà misurata la temperatura a tutti e, come da normativa sanitaria, chi dovesse averla superiore ai 37,5 gradi seguirà un percorso particolare di allontanamento e segnalazione alle strutture sanitarie. "Siamo orgogliosi di dare un forte segnale di ottimismo e ripartenza", sottolinea il direttore artistico del festival, Michelangelo Messina. Nella giornata inaugurale del Festival, nella sala cinematografica virtuale sarà possibile assistere alla proiezione di "Fated hearts" di Elif Akarsu Polat e Cigdem Bozali (anteprima europea e in concorso nella sezione Lungometraggi) e "All eyes on the Amazon" di Andrea Marinelli (in concorso nella sezione Location Negata), e dei cortometraggi "Anna" di Dekel Berenson, "Fram" di Thomas Freundlich e Valtteri Raekallio, "Mighty" di Lola Glaudini, "Stunned, I remain alert" di Lucas H. Rossi dos Santos e Henrique Amud, in concorso nella medesima categoria. Da non perdere "Makun (No llores): Dibujos en un C.I.E." di Emilio Martí López (in concorso nella sezione "Animazione"), "Il corridoio delle farfalle" di Andrea Canova e Claudia Brignone (anteprima mondiale in concorso nella sezione "Scenari Campani") e "The innocence" di Ashraf Shishir (Scenari fuori concorso). (Ren)