Ancona: bimba investita da guidatore ubriaco e senza patente, prognosi riservata

- Un grave incidente ha coinvolto ieri una bimba di soli due anni in località Passo Ripe, territorio di Trecastelli (An) che si trovava nel passeggino accompagnata dai genitori per una passeggiata nel centro abitato. La piccola è attualmente in osservazione presso l’ospedale Pediatrico Salesi di Ancona, con prognosi che al momento rimane riservata. L’incidente è stato causato da un veicolo sopraggiunto a forte velocità, sbandato e finito contro un muro con a bordo quattro individui, tutti extracomunitari del locale Punto di accoglienza concesso in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato. Nessuno di loro si è dichiarato alla guida del veicolo, tuttavia, a a seguito degli accertamenti della Polizia stradale è stato possibile accertare che fosse alla guida un cittadino pakistano classe 1976, che secondo gli inquirenti era in severo stato di ebrezza alcoolica e in grande agitazione, tanto da doverne richiedere l’accompagnamento presso il pronto soccorso di Senigallia per l’osservazione delle condizioni psicofisiche. Il presunto responsabile è stato quindi tratto in arresto per l’ipotesi di reato di cui all’art. 590bis c.p. aggravato dallo stato di ebrezza alcoolica superiore al tasso di 1,5 g/l e dalla mancanza di patente di guida. La ricostruzione dell’incidente operata dalla Polstrada ha evidenziato come per un mero caso fortuito la vettura, completamente fuori controllo a seguito di una sbandata sulla destra rispetto alla propria direzione di marcia, non avesse travolto la famiglia a piedi sul margine della strada priva di marciapiedi rischiando di schiacciare i pedoni sul muro di cinta di altezza crescente da uno a due metri che delimita in quel punto la carreggiata. Nel 2019 sono stati 74.045 gli incidenti rilevati da Polizia di Stato e Arma dei carabinieri di cui 1.486 con esito mortale (0,7 per cento in meno rispetto al 2018) con 1.623 deceduti. Tra questi 16 vittime avevano un’età inferiore a 14 anni. (Ren)