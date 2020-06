Agricoltura: Abruzzo, siglata convenzione con collegio periti agrari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Abruzzo e Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, questa mattina, a Pescara, nella sede dell'assessorato alle Politiche agricole, hanno sottoscritto una convenzione, valida per tre annualità, che consentirà, negli uffici del Dipartimento Agricoltura, lo svolgimento di tirocini, anche in modalità analoghe al lavoro agile nel periodo di durata dell’emergenza sanitaria da Covid-19, della durata massima di diciotto mesi, necessario per l'accesso agli esami di abilitazione dei giovani diplomati iscritti nel Registro dei Praticanti dei Collegi dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati. A sottoscrivere la convenzione sono stati il vice presidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente, il presidente del Collegio nazionale dei Periti agrari, Mario Braga. "Siamo la prima Regione in Italia a fare un accordo del genere. Grazie a questa iniziativa - ha dichiarato il vice presidente della Giunta regionale ed assessore all'Agricoltura, Emanuele Imprudente - cominciamo a dare un cambio di passo rispetto al passato. L'agricoltura entra realmente al centro delle dinamiche delle politiche abruzzesi - ha proseguito - iniziamo così a formare quella che sarà la classe tecnica, amministrativa e dirigente del futuro. Sono piccoli passi ma si tratta di un qualcosa che nella nostra Regione non si era mai minimamente pensato e che va nella direzione di una ripartenza vera". (segue) (Com)