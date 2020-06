Agricoltura: Abruzzo, siglata convenzione con collegio periti agrari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La convenzione stabilisce che la partecipazione ai tirocini è volontaria e gratuita, essendo finalizzata esclusivamente alla pratica formativa di settore da parte dei giovani diplomati iscritti nel Registro dei Praticanti dei Collegi dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, propedeutica all'ammissione, da parte del Collegio, al sostenimento degli esami di Stato abilitanti alla professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato. Pertanto, tale partecipazione ai tirocini non darà luogo alla costituzione di alcun diritto o aspettativa di nessun genere in favore del praticante nei confronti dell'Amministrazione regionale. Il tirocinio può essere svolto per un periodo massimo di diciotto mesi, non rinnovabile. Durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, il tirocinio potrà essere svolto anche in modalità analoga al lavoro agile. L'impegno orario settimanale del tirocinante dovrà essere conforme a quello previsto per i dipendenti della Giunta regionale d'Abruzzo. La presenza all'interno dell'ufficio (orario di arrivo, di uscita etc.) deve essere rilevata con le stesse modalità utilizzate dall'Amministrazione Regionale - Dipartimento Agricoltura per la rilevazione delle presenze del personale. L'Amministrazione Regionale, al termine del periodo di tirocinio, rilascerà al Perito Agrario praticante un attestato circa la frequenza, i compiti affidati e l'esito del periodo di tirocinio e/o pratica professionale svolta. (Com)