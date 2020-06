Regno Unito: sindaco Londra, tagli su servizi per 550 milioni di euro senza aiuti governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha annunciato che potrebbe dover introdurre tagli sui servizi pubblici per 550 milioni di euro se il governo non fornirà il sostegno economico necessario alle autorità locali. Khan ha esortato i ministri a evitare "una nuova epoca di austerità come avevano promesso". Il sindaco della capitale britannica ha avvertito che senza sussidi del governo si troverà obbligato a introdurre tagli sui fondi per i trasporti pubblici e per i servizi in prima linea come la Polizia metropolitana ed i vigili del fuoco. "Nonostante io abbia messo da parte in modo prudente cifre significative in caso di rischi inaspettati, ora la portata della crisi supera nettamente qualsiasi previsione per la quale autorità locali e regionali avrebbero potuto prepararsi", ha detto Khan. Nel peggiore dei casi le stime suggeriscono che Londra subirebbe un crollo del 7 per cento nelle entrate fiscali comunali e dell'11 per cento delle entrate commerciali entro marzo del 2022. In questo caso, i trasporti pubblici avrebbero a disposizione 83 milioni di euro in meno nel 2020-2021, e 234 milioni di euro in meno nel 2021-2022.(Rel)