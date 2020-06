Fase 3: dal 2/7 riapre il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da giovedì 2 luglio il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia riaprirà al pubblico. In una prima fase sperimentale - spiega una nota - il museo sarà aperto il giovedì dalle 15 alle 21 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 19 e sarà necessario prenotare online. Potranno accedere 30 persone ogni 30 minuti e non è indicato un tempo massimo di permanenza. Fino al 6 settembre, all'interno del museo saranno previsti percorsi caratterizzati da speciale segnaletica di orientamento e dispositivi per garantire il distanziamento e la sicurezza durante la visita, che avverrà nelle Nuove Gallerie Leonardo, Spazio e Astronomia, Ferroviario e Aeronavale e nell’esposizione temporanea di immagini satellitari della Terra, Fragility and Beauty - Taking the pulse of our planet from space, promossa dall’Agenzia spaziale europea in collaborazione con l’Agenzia spaziale italiana. Ogni giorno saranno proposte visite guidate gratuite per adulti, ragazzi e famiglie con bambini tra i 4 e gli 8 anni, alla scoperta di alcune icone delle collezioni esposte nei grandi spazi o all’aperto. In occasione della riapertura debutta anche il podcasting, una novità multimediale per arricchire l’esperienza di visita attraverso le voci di curatori ed esperti del museo. Un racconto delle esposizioni, delle collezioni storiche, delle attività educative, storie di scienza e tecnologia dai depositi, dagli archivi e dalla biblioteca, dei progetti e delle iniziative più importanti. (segue) (com)