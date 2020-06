Fase 3: dal 2/7 riapre il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dare il via a questa nuova attività di produzione e distribuzione multimediale saranno le Gallerie Leonardo da Vinci, la più grande esposizione permanente dedicata a Leonardo. Un vero e proprio viaggio che inizia nella Firenze del Quattrocento e ripercorre la formazione di Leonardo tra l’arte della guerra, il lavoro e la produzione, il volo, le vie d’acqua e l’architettura, per finire con uno sguardo sull’influenza che ha avuto nella pittura lombarda del Rinascimento. Tutti i podcast saranno fruibili sia all’interno del museo per una visita più completa sia attraverso le piattaforme Spotify, Apple Podcasts, IHeartRadio, SoundCloud, YouTube, Sonos. Per garantire la sicurezza dei propri visitatori, il museo sarà la prima istituzione culturale nei cui spazi verrà sperimentata un'applicazione di monitoraggio per il distanziamento Covid-19 su V-App grazie a telecamere Cisco Meraki. Cisco Italia, partner tecnologico del museo, in cui ha sede il Cybersecurity Co-Innovation Center, lo supporta ancora una volta nella gestione di questo momento difficile. Proseguono inoltre i lavori per la messa in sicurezza e la riqualificazione di spazi museali con un importante intervento al Padiglione aeronavale grazie al contributo del Comune di Milano e alla collaborazione dello Studio Pedersoli, e quelli per la riqualificazione dei loggiati dei Chiostri e del Chiostrino dell’edificio monumentale. (com)