Torino: 134 chili di carne mal conservata in macelleria in corso Regina, denunciato titolare cinese

- Una grande quantità di cibo in cattivo stato di conservazione è stata scoperta ieri sera in una macelleria in corso Regina Margherita, a Torino. A intervenire sono stati i vigili urbani del comando di Porta Palazzo. Hanno posto sotto sequestro giudiziario 134 chili di carne e 8 chili di pesce surgelato. Il titolare dell’attività, un cittadino di nazionalità cinese, è stato indagato in stato di libertà per vendita di alimenti mal conservati. (Rpi)