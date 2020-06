Ambiente: Regione Lazio aderisce a giornata "Natura senza barriere"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio aderisce alla V edizione della manifestazione "Natura senza barriere". L’iniziativa che si svolgerà domani è promossa da FederTrek, insieme alle tante associazioni che aderiscono al Disability Pride network nell’ambito del programma di sistema "Accessibile? …Naturalmente". Lo rende noto l'assessore agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, ambiente e risorse naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati. Due gli eventi in programma: il primo, nella Riserva naturale regionale Macchiatonda, nel Comune di Santa Marinella (con poi una visita al Castello di Santa Severa), dove si racconterà ai visitatori, con il prezioso contributo del personale della Riserva, la bellezza di una delle zone umide più importanti del Lazio. Il secondo, invece, tra le magnifiche faggete della Riserva del lago di Vico, dove guideremo i partecipanti, grazie alla guida del personale della Riserva, lungo il percorso che segue il crinale di Monte Fogliano, a cavallo del territorio dei comuni di Vetralla, Caprarola e Ronciglione. "Torniamo a vivere le nostre meravigliose aree naturali protette - commenta l’assessore Onorati - rispettando il distanziamento sociale, in maniera consapevole e responsabile. Per il prezioso lavoro che svolgono quotidianamente, tengo molto a ringraziare tutto il personale dei Parchi, di Laziocrea, delle Associazioni e tutti i componenti del Disability Pride network".(Com)