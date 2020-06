Russia: tribunale moscovita condanna il regista Serebrennikov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corte moscovita di Meshchanskij ha ritenuto il regista Kirill Serebrennikov colpevole di appropriazione indebita aver sottratto sussidi destinati al progetto Platforma. Il regista, stando alla sentenza, ha sottratto 129 milioni di rubli (circa 1,6 milioni di euro) di fondi statali attraverso il progetto artistico Platforma, che è stato da lui fondato e gestito tra il 2009 e il 2015 e che ha ricevuto 216 milioni di rubli (3,35 milioni di euro) di finanziamenti dal ministero della Cultura russo. Sono stati giudicati colpevoli di frode nell'ambito dello stesso caso anche l'ex direttore del Gogol Center, Aleksej Malobrodskij e l'ex direttore generale del Sedmaja Studia, Jurij Itin. Sofija Apfelbaum, ex direttore del Dipartimento di sostegno statale per le arti del ministero della Cultura, è stata dichiarato colpevole di negligenza nell'esercizio delle proprie funzioni. "La corte ha stabilito che Serebrennikov, Itin e Malobrodsky hanno commesso una frode. Serebrennikov è responsabile della gestione generale di tutti i membri del gruppo e ha adottato misure per nascondere il furto", ha dichiarato il giudice Olesya Mendeleev. Nei pressi della sede processuale oggi si è raccolta una folla di sostenitori della liberazione del regista così come anche di detrattori della figura di Serebrennikov, considerato un dissidente nel panorama politico del paese.(Rum)