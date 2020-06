Kosovo-Serbia: Thaci, scambio di territori non sarà sul tavolo dell'incontro alla Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scambio di territori tra Kosovo e Serbia non sarà un tema di confronto nei colloqui tra le leadership di Pristina e Belgrado in programma alla Casa Bianca il 27 giugno. Lo ha dichiarato il presidente kosovaro, Hashim Thaci, in un'intervista all'emittente televisiva "T7". "Andremo a Washington con la bandiera dell'integrità territoriale della Repubblica del Kosovo", ha dichiarato Thaci sottolineando l'importanza del reciproco riconoscimento per un accordo sulla normalizzazione dei rapporti Pristina-Belgrado. Secondo il presidente kosovaro, la tempistica scelta dagli Usa per organizzare questo incontro è molto appropriata. Pristina, secondo Thaci, in questi ultimi tempi è molto avanzata dal punto di vista politico, mentre Belgrado è rimasta prigioniera dal passato.(Kop)