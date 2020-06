Kosovo-Serbia: premier kosovaro Hoti annulla presenza a Washington il 27 giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attendiamo con impazienza le discussioni di sabato che saranno guidate dal presidente Vucic e dal primo ministro Hoti", aveva aggiunto Grenell ieri prima di sapere dell'annullamento della presenza anche da parte del primo ministro kosovaro. Il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, e altri nove esponenti politici del paese sono stati incriminati per crimini di guerra dall'Ufficio del procuratore speciale dell'Aia. Secondo i pubblici ministeri delle Camere degli specialisti, Thaci insieme agli altri imputati sarebbero "responsabili di quasi 100 omicidi" e accusati di avere compiuto reati di tortura, persecuzione e sparizione forzata di persone durante il conflitto in Kosovo tra il 1998 e il 1999. Tra gli accusati anche il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Kadri Veseli. L'accusa è "il risultato di una lunga indagine e riflette la determinazione della Procura speciale che può provare tutte le accuse oltre ogni ragionevole dubbio", si legge in una nota. Thaci e altri attuali esponenti politici del Kosovo come l'ex presidente del parlamento Veseli avrebbero avuto un ruolo di primo piano nel movimento di resistenza contro la Serbia, l'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Meno di un anno fa, l'ex primo ministro del Kosovo Ramush Haradinaj si è dimesso dopo essere stato convocato dallo stesso tribunale perché accusato di crimini di guerra. (Kop)