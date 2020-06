Serbia-Kosovo: premier Hoti, non c’è alternativa a dialogo con Belgrado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro Avdullah Hoti non prenderà parte all'incontro fissato per il 27 giugno a Washington con i rappresentanti della Serbia, secondo quanto reso noto lo stesso Hoti attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter. I nuovi avvenimenti provocati dalle accuse depositate dalla Procura speciale per dell'Aia, ha scritto Hoti, lo costringono a restare a Pristina. "A causa dei nuovi sviluppi a Pristina come risultato delle accuse inoltrate dall'Ufficio del procuratore speciale, devo tornare nel mio paese per gestire la situazione", ha scritto Hoti. "Ho informato l'ambasciatore Grenell che non potrò essere il 27 giugno all'incontro alla Casa Bianca", ha aggiunto. Nella giornata di ieri anche il presidente kosovaro Hashim Thaci ha reso noto alle autorità statunitensi che non prenderà parte all'incontro. Secondo quanto annunciato dall'inviato speciale Usa per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Richard Grennel, "il presidente del Kosovo ci ha appena informato di aver annullato il suo viaggio a Washington a seguito dell'annuncio del procuratore speciale. Rispetto la sua decisione di non partecipare alle discussioni fino a quando le questioni legali di tali accuse non saranno risolte", ha scritto Grenell su Twitter. (Kop)