Kosovo: ex procuratore Williamson, attacco a civili serbi e non albanesi dopo il conflitto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Williamson ha infine sottolineato che, indipendentemente dalle circostanze che hanno portato a quel conflitto, nulla giustifica l'uccisione deliberata di individui innocenti. Ciò che è accaduto dopo il conflitto non era una difesa o una lotta per la libertà, ha affermato. "Si è trattato invece di un brutale attacco a porzioni significative della popolazione civile. È stato mirato contro quasi tutti i serbi che volevano rimanere in Kosovo, molti dei quali erano anziani o infermi, contro i rom e altre minoranze nazionali, e mirava anche a quegli albanesi del Kosovo che si opponevano a un piccolo gruppo che aveva il monopolio del potere. Alla fine, erano solo alcune persone nella direzione dell'Uck che utilizzavano elementi di tale organizzazione per commettere violenze, al fine di ottenere potere politico e ricchezza personale, e non per qualche causa importante. E, come individui, devono essere ritenuti responsabili per i loro crimini ", ha dichiarato Williamson nel 2014. (Seb)