Serbia-Ue: Vucic avvia incontri a Bruxelles con presidente della Commissione von der Leyen (3)

- Vucic ha definito "molto positivo" l'incontro con Lajcak e ribadito la disponibilità di Belgrado a riavviare il dialogo al più presto, anche nel mese di luglio. "Sta però a Lajcak stabilire una data", ha precisato Vucic aggiungendo che la Serbia sostiene, in linea con la decisione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il dialogo Belgrado-Pristina il quale deve essere condotto sotto l'egida dell'Unione europea. Lajcak è stato il 16 giugno in visita a Pristina, annunciando che dopo le elezioni serbe, avvenute domenica 21 giugno, ci sarebbero state tutte le condizioni per la ripresa del dialogo. (Seb)