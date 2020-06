© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro albanese Edi Rama riceverà la prossima settimana a Tirana il nuovo premier kosovaro Avdullah Hoti, atteso in visita nella capitale della Albania. Lo ha annunciato lo stesso Rama secondo quanto riportato dalla stampa albanese. "Ho ricevuto un messaggio per ospitare un incontro con Hoti il 3 luglio, per cui parleremo", ha dichiarato Rama.(Alt)