Kosovo: ufficio di presidenza, Eulex ha finito sua missione nel paese

- Il mandato della missione europea di assistenza giudiziaria, Eulex, è finito e la sua presenza non è più necessaria in Kosovo. E' quanto affermato dall'ufficio della presidenza kosovara, tramite una nota stampa che sottolinea come sia arrivato il momento di "trasferire tutte le competenze di Eulex alle istituzioni locali". "Il Kosovo non ha più bisogno di Eulex, ma accetterà ogni sostegno per il rafforzamento dello Stato di diritto da parte dell'Ue", si legge nella nota della presidenza kosovara secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Kosovapress". Eulex ha intanto fatto sapere di essere in contatto con le istituzioni di Pristina e con la società civile per decidere sul suo futuro, evidenziando tuttavia che sarebbe auspicabile un'estensione del mandato della missione.(Kop)