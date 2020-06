Yemen: Unicef, a cinque anni dal conflitto milioni di bambini a rischio fame a causa della pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è possibile sopravvalutare la portata di questa emergenza poiché i bambini, in quella che è già la peggiore crisi umanitaria del mondo, lottano per la sopravvivenza mentre il Covid-19 prende piede", ha dichiarato Sara Beysolow Nyanti, rappresentante dell'Unief in Yemen. "Se non riceviamo fondi urgentemente, i bambini saranno spinti sull'orlo della fame e molti moriranno. La comunità internazionale manderà il messaggio che la vita dei bambini in una nazione devastata da conflitti, malattie e collasso economico, semplicemente non ha importanza". Il rapporto avverte che se non si riceveranno 54,5 milioni di dollari per i servizi sanitari e nutrizionali entro la fine di agosto: 23.500 bambini con malnutrizione acuta grave saranno esposti a un rischio maggiore di morte; fino a un milione di bambini non riceveranno gli integratori vitali di micronutrienti e vitamina A, e 500.000 madri in stato di gravidanza o allattamento perderanno il supporto nutrizionale essenziale, compresa la consulenza sull'alimentazione dei neonati e dei bambini, e gli integratori di acido folico e ferro; 5 milioni di bambini di età inferiore ai cinque anni non saranno vaccinati contro malattie mortali; 19 milioni di persone perderanno l'accesso all'assistenza sanitaria, tra cui un milione di madri in stato di gravidanza e allattamento e i loro figli. (segue) (Res)