Yemen: Unicef, a cinque anni dal conflitto milioni di bambini a rischio fame a causa della pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto sottolinea anche che i servizi idrici e igienico-sanitari cruciali per 3 milioni di bambini e le loro comunità cominceranno a chiudere a partire dalla fine di luglio, a meno che non vengano assicurati 45 milioni di dollari. Questo avrà un ulteriore impatto negativo sugli oltre due milioni di bambini malnutriti eccezionalmente vulnerabili, rischiando un disastroso declino del loro stato nutrizionale in caso di interruzione degli aiuti. In totale l'Unicef chiede 461 milioni di dollari per la sua risposta umanitaria in Yemen, con altri 53 milioni di dollari per la sola risposta Covid-19. Finora, l'appello Covid è finanziato solo per il 10 per cento e l'appello umanitario solo per il 39 per cento. L'Unicef sta lavorando con l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e le autorità di tutto lo Yemen per ottenere aiuti salvavita per i bambini in grave difficoltà, fra cui: mantenere i servizi sanitari generali e i programmi umanitari per i bambini in tutto il paese - tra cui la fornitura di acqua potabile e servizi igienici, il sostegno all'istruzione e il mantenimento dei bambini vulnerabili al sicuro dai pericoli; lavorare per sopprimere i contagi di Covid-19 a livello di comunità raggiungendo più di 16 milioni di persone con messaggi chiave di prevenzione attraverso la TV, la radio e i social media; procurarsi, trasportare e distribuire i rifornimenti per la pandemia; salvare vite umane formando 30.000 operatori sanitari nella prevenzione e nel controllo del contagio e distribuendo migliaia di kit per l'igiene. "L'Unicef sta lavorando 24 ore su 24 in situazioni incredibilmente difficili per ottenere aiuti per i bambini in grave difficoltà, ma abbiamo solo una piccola parte dei fondi necessari per farlo", ha dichiarato Nyanti. "I bambini dello Yemen hanno bisogno di pace e stabilità durature nel loro Paese. Finché ciò non sarà raggiunto, dobbiamo fare tutto il possibile per salvare vite umane e proteggere l'infanzia", ha aggiunto. (Res)