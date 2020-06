Costa d’Avorio: almeno tre morti nelle inondazioni ad Abidjan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre persone sono morte ad Abidjan in seguito alle inondazioni provocate dalle piogge torrenziali cadute nelle ultime ore. Lo riferisce la stampa ivoriana, secondo cui sono in corso le operazioni di soccorso e bonifica. La scorsa settimana altre 16 persone sono morte sempre ad Abidjan in seguito alle frane causate dalle forti piogge. Inondazioni e frane sono comuni durante la stagione delle piogge, che inizia a maggio e di solito dura fino alla fine di luglio.(Res)