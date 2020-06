Germania: coronavirus, quasi mille i romeni positivi nel mattatoio di Rheda-Wiedenbruck

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 996 i cittadini romeni impiegati nel mattatoio del lander tedesco di Rheda-Wiedenbruck, focolaio di coronavirus, ad essere risultati positivi al Sars-Cov-2. Lo ha confermato il ministero degli Esteri di Bucarest con un comunicato, secondo cui a tutti i lavoratori in quarantena vengono forniti i beni necessari, prodotti alimentari e di igiene ed è stata istituita una linea telefonica con informazioni disponibili anche in romeno. Inoltre, dopo la riunione di una struttura di crisi istituita a livello del lander, alla quale hanno partecipato anche rappresentanti del consolato generale di Romania a Bonn, è stato stabilito l'aumento dei centri di test, di modo che, entro il 3 luglio, venga fatto il tampone a tutti i dipendenti. Secondo i dati ufficiali, quasi 4 mila cittadini romeni lavorano nell'azienda in cui è apparso il focolaio. Le autorità locali hanno deciso di istituire la quarantena nel distretto di Gutersloh fino al 30 giugno e le misure saranno adattate agli sviluppi della situazione. Nei giorni scorsi è stata istituita la quarantena anche nel distretto confinante, Warendorf, dove sono stati confermati più di 200 casi di contagio da Covid-19, la maggior parte dipendenti della società di lavorazione della carne di Rheda-Wiedenbruck. "Finora, al consolato generale di Romania a Bonn, non sono state ricevute richieste di assistenza consolare da nessuno dei cittadini romeni che lavorano per la rispettiva compagnia", precisa la diplomazia romena. (Rob)