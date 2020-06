Ue: Gualtieri, Recovery fund ci sarà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo convinti che il Recovery fund, che è in corso di negoziato, ci sarà. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ospite ad “Agorà” su Rai 3."Il Recovery fund è in corso di negoziato e noi auspichiamo che ci sarà e siamo convinti che ci sarà. Stiamo negoziando intensamente perché sia più vicino possibile alla proposta della Commissione europea, che era molto ambiziosa, e per noi è la cosa che va approvata", ha spiegato il ministro. "Consente, emettendo eurobond - ha detto Gualtieri - quello che proponeva solo l'Italia ovvero di finanziare spese comuni non solo dando prestiti ai paesi ma anche risorse dirette a fondo perduto per finanziare investimenti e riforme", ha aggiunto. "Noi porteremo gli investimenti pubblici e quelli privati a livelli molto alti per dare la rete in fibra ottica, per migliorare le infrastrutture, per finanziare la ricerca e l'istruzione, fare gli investimenti che portano crescita e portano ad un aumento del cosiddetto potenziale di crescita del Paese. Questa cosa - ha concluso il ministro - ci aiuta anche a far crescere di più il Paese e rende più anche più semplice affrontare il tema della riforma fiscale che intendiamo finanziare con la lotta all'evasione fiscale e con l'incentivazione ai pagamenti digitali". (Rin)