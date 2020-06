Regno Unito: ente per controllo spese, adeguati finanziamenti per nuove portaerei della Marina militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ente indipendente del Regno Unito che controlla le spese parlamentari National Audit Office (Nao) ha avvertito che i "piani ambiziosi" per le due nuove navi portaerei della Marina militare britannica non potranno essere messi in pratica senza "finanziamenti adeguati". Lo riferisce l'emittente radiotelevisiva britannica "Bbc". Ciascuna delle portaerei ha un costo superiore a 3 miliardi di euro. Il ministero della Difesa britannico ha dichiarato che ritiene possibile il raggiungimento dell'obiettivo di dichiarare una "capacità operativa iniziale" per le navi entro dicembre 2020. Il Nao ha definito questo proposito "stretto con i tempi". Non è chiaro se la prima delle due navi sarà completamente pronta entro il 2028, quando l'unica portaerei operativa attualmente verrà messa fuori servizio. Il ministero della Difesa di Londra deve ancora approvare i fondi necessari per la produzione di un numero adeguato di aerei da combattimento Lightning II, che dovrebbero accompagnare le navi durante il loro periodo operativo di 50 anni. Le portaerei hanno bisogno di una "piccola armata" di navi per protezione, rifornimento di carburante e di viveri. Le navi necessitano poi di aerei per la logistica, l'allerta e per eseguire gli attacchi. Il ministero della Difesa, riferisce la "Bbc", non sembra essere sicuro dei costi complessivi di questo progetto. (Rel)