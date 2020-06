Serbia: Commissione elettorale dispone ripetizione del voto in 234 seggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale centrale della Serbia (Rik) ha disposto la ripetizione del voto delle elezioni parlamentari in 234 seggi nel paese a causa di irregolarità riscontrate nel processo elettorale del 21 giugno. Secondo quanto riporta a stampa locale, la ripetizione del voto avverrà il primo luglio dalle 7 del mattino alle 20. Secondo quanto precisato dalla Commissione centrale, in 110 dei 234 seggi sono stati riscontrati degli errori di conteggio. Il 21 giugno erano aperti 8.386 seggi per consentire il voto a 6.583.665 aventi diritto. Secondo i risultati non ancora definitivi pubblicati il 22 giugno il Partito progressista serbo (Sns) ha raccolto il 61,59 per cento dei consensi. Seguono il partito socialista serbo (Sps) di Ivica Dacic con il 10,37 per cento e Spas di Aleksandar Sapic con il 3,64 per cento delle preferenze. I tre partiti sono le uniche forze politiche che hanno superato la soglia di sbarramento del 3 per cento. Secondo le proiezioni preliminari, i progressisti di Aleksandar Vucic ottengono 191 seggi in parlamento, i socialisti ottengono 32 seggi e Spas ne ottiene 11. Secondo i termini di legge anche le minoranze avranno dei seggi in parlamento, ed in particolare l'Alleanza degli ungheresi di Vojvodina avrà 10 seggi, mentre Lista Muamer Zukorlic, Sda Sangiaccato e Alternativa democratica albanese avranno ciascuno 2 seggi. (segue) (Seb)