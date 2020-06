Giustizia: Mattarella, assicurare rispetto dignità umana di tutti e in ogni luogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono certo che l'ampia ed approfondita relazione" del Garante "offrirà a tutti i presenti un'opportunità seria di riflessione sui temi trattati" nel "comune intento di assicurare in ogni luogo il rispetto della dignità umana di tutte le persone". È quanto scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato in occasione della presentazione della Relazione al Parlamento 2020 dell’Autorità garante nazionale delle persone private della libertà. (Rin)