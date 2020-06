Energia: Regno Unito, Edf comunica costo di centrale nucleare Sizewell C di 22 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico Electricité de France (Edf) ha calcolato che la costruzione della nuova centrale nucleare Sizewell C a Suffolk, nel Regno Unito, costerebbe 20 miliardi di sterline (22 miliardi di euro). Lo riporta il quotidiano britannico "The Times". Il costo è molto più alto di quanto era stato precedentemente anticipato, ed è al momento sottoposto all'analisi di un gruppo di esperti. Anche i costi di costruzione della centrale Hinkley Point C nel Somerset, sempre di Edf, sono aumentati. Il governo britannico sta prendendo in considerazione un nuovo modello di finanziamenti proposto da Edf per Sizewell C attraverso cui i consumatori inizierebbero a pagare per l'energia dell'impianto mentre è in costruzione. Secondo il gruppo energetico francese, nel lungo termine questo modello permetterebbe di generare energia elettrica in modo più economico. Edf aveva promesso che la costruzione della centrale Sizewell C sarebbe stata molto più economica di quella di Hinkley, perché sarebbe stato possibile adottare i piani architettonici di Hinkley ed utilizzare gli stessi impiegati e gli stessi macchinari.(Rel)