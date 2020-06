Somalia: esercito, ucciso un altro comandante di al Shabaab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze speciali dell'esercito somalo (missione Danab) hanno ucciso un comandante del gruppo jihadista al Shabaab in un'operazione militare. Lo ha riferito "Radio Sna", precisando che Ahsraf Azmi Abu Hamdan era un istruttore dei miliziani, di origine nepalese. È stato ucciso nel corso di un'operazione nella regione meridionale del Medio GiubaJuba, nella quale sono stati neutralizzati anche altri tre combattenti. Lo scorso 23 giugno le forze speciali dell'esercito somalo hanno ucciso altri due alti militanti del gruppo jihadista nel Basso Scebeli. Lo ha riferito il comandante della task force Ismail Abdimalik Malin, precisando che i due uomini sono stati neutralizzati ieri nel quadro dell'offensiva in corso nelle aree costiere di Gendershe e Jilib Marka. Con l’obiettivo di rovesciare il governo centrale, al Shabaab ha alimentato negli anni una rete capillare di miliziani, capaci di sferrare attacchi in ogni parte del paese e fino al cuore di Mogadiscio. Nelle ultime due settimane, il gruppo ha colpito almeno cinque volte con attacchi esplosivi, di cui due sferrati contro basi o rappresentanze turche. (segue) (Res)