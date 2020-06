Somalia: esercito, ucciso un altro comandante di al Shabaab (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La base militare TurkSom interessata dall’attentato suicida dello scorso 23 giugno - nel quale, oltre all’attentatore, sono morti un cadetto ed un civile - è infatti una scuola di addestramento militare che funge da sede operativa dell'Operazione Aquila, condotta in collaborazione con le forze dell'Unione africana e nella quale la Turchia è impegnata a preparare gli ufficiali e sottoufficiali delle forze armate locali. Inaugurata il 30 settembre 2017, ospita più di 200 militari turchi incaricati di addestrare 1.500 militari dell’esercito nazionale somalo con l’obiettivo di formarne almeno 10 mila in vista del graduale ritiro dal paese delle truppe della missione dell’Unione africana in Somalia (Amisom), in agenda a fine anno. (segue) (Res)