Fase 3: Diretto (commercialisti), è il momento di sburocratizzare, martedì convegno Unagraco

- "Parola d'ordine: sburocratizzare. L'attuale situazione, figlia di una pandemia nazionale che ha messo in ginocchio l'intero Paese, ha solo evidenziato più marcatamente le difficoltà causate da un sistema eccessivamente burocraticizzato come quello italiano". Lo ha detto Giuseppe Diretto, presidente dell'Unagraco (Unione nazionale commercialisti ed esperti contabili) presentando il Convegno nazionale in programma martedì 30 giugno dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15 alle 19 in versione on line con Microsoft Teams https://www.isformconsulting.it/unagraco-isformconsulting2020. "Un problema annoso - ha proseguito Diretto - conosciuto da tempo, che in molti hanno provato a risolvere e nessuno è riuscito a debellare. Un freno che rallenta la velocità di ripresa del Paese. Una vera incrostazione del sistema che inchioda tutte le attività professionali e che ha reso ancora più cogente una semplificazione. In questo contesto il commercialista assume un ruolo cruciale, quale vero "medico" delle aziende. Chiediamo a gran voce un ruolo finalmente primario per la definizione di questa semplificazione che non può essere attuata senza il prezioso intervento dei commercialisti, indispensabili per governare questo processo indicando le vie principali per portarlo a buon fine. Come si fa ad attuare una vera sburocratizzazione se il governo non ascolta i commercialisti e le altre professioni su come raggiungere l'obiettivo della semplificazione? Per questo motivo abbiamo deciso di dedicare il webinar Unagraco all'attenta analisi di tutti i tasselli e gli elementi che comporranno finalmente il mosaico della ripresa". (segue) (Ren)