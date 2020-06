Fase 3: Diretto (commercialisti), è il momento di sburocratizzare, martedì convegno Unagraco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sburocratizzazione, digitalizzazione, riforma fiscale e contributiva, privacy e trasparenza saranno alcuni dei temi al centro dell'appuntamento targato Unagraco e Isform dal titolo "Trasparenza, privacy, anti-corruzione e antiriclaggio per le aziende e le Pubbliche amministrazioni". Previste tre tavole rotonde in cui si confronteranno illustri ospiti e relatori, professionisti, docenti ed esperti per approfondire tutti gli aspetti legati agli argomenti oggetto del Convegno e conoscere tutte le importanti novità dell'attuale scenario fiscale ed economico. Prevista la partecipazione di numerosi esponenti del mondo politico e universitario. Al primo focus su "La privacy policy in adeguamento al Gdpr nelle pubbliche amministrazioni" interverranno Rossella Caccavo, dirigente sez. Affari istituzionali e giuridici e Dpo Regione Puglia, Francesco Maldera e Ilaria Rizzo, direttore servizi di segreteria generale e Dpo Comune di Bari. (segue) (Ren)