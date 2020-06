Terremoti: Ingv, nuova analisi dati eruzione Stromboli estate 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e dell'Observatorio Geofísico Central dell'Instituto Geográfico Nacional (Ign, Spagna) ha studiato a posteriori i dati sismici ed i segnali registrati da un dilatometro da pozzo installato sull'isola di Stromboli. Dai risultati della ricerca 'Geophysical precursors of the July-August 2019 paroxysmal eruptive phase and their implications for Stromboli volcano (Italy) monitoring', appena pubblicata su Scientific Reports, si sono evidenziate delle variazioni del sistema vulcanico a partire da circa un mese prima dell'evento del 3 luglio 2019. Nell'analisi dei dati del dilatometro, applicando un opportuno algoritmo per il riconoscimento di transienti nelle serie temporali, i ricercatori hanno evidenziato una variazione del segnale 10 minuti prima del parossismo del 3 luglio e 7,5 minuti prima del parossismo del 28 agosto 2019. "Il condotto del vulcano Stromboli è occupato nella parte più superficiale da magma povero in gas e ricco in cristalli, nella parte più profonda, invece, da magma ricco in gas ma povero in cristalli. Durante le normali esplosioni stromboliane viene espulso il magma superficiale, di colore nero, mentre il magma più profondo riempie il condotto in risalita", spiega in una nota Giovanni Macedonio, fisico dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv e coautore della ricerca. (segue) (Com)