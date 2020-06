Terremoti: Ingv, nuova analisi dati eruzione Stromboli estate 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il magma ricco in gas e povero in cristalli viene emesso durante i parossismi. Questo è il motivo per cui è generalmente riconosciuto che le esplosioni parossistiche sono innescate dalla rapida risalita di questo magma da una zona situata a 5-10 km di profondità. La sua rapida ascesa provoca inflazione e oscillazione del condotto superiore", continua la vulcanologa dell'Osservatorio Etneo dell'Ingv Sonia Calvari, coautrice dello studio. "I nuovi parametri calcolati dai dati sismici registrati dalle nostre reti di monitoraggio potranno, in futuro, aiutare ad evidenziare fasi di attività sismica anomala che possono precedere di settimane l'attività parossistica. Inoltre, l'algoritmo applicato per l'analisi dei dati dilatometrici può contribuire a realizzare un sistema di allerta precoce in grado di dare un preavviso nel breve termine prima di un'esplosione parossistica" conclude Flora Giudicepietro, vulcanologa dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv e primo autore della ricerca. (Com)