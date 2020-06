Roma: Acea, domenica interruzione idrica in zone Municipio XV per manutenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea Ato 2 Spa comunica, in una nota, che domenica 28 giugno 2020, "al fine di realizzare interventi improrogabili di manutenzione straordinaria su una importante condotta, si rende necessaria la sospensione del flusso idrico in alcune zone della Città metropolitana di Roma Capitale. In particolare dalle ore 00:30 alle ore 24 di domenica 28 giugno 2020 si verificheranno interruzioni della fornitura idrica e/o forte abbassamento di pressione alle utenze ricadenti nelle seguenti zone del Municipio Roma XV (informazione indicativa e non esaustiva): via Flaminia Nuova – tratto compreso tra Labaro e bivio via di Grottarossa; zona compresa tra via di Grottarossa (bassa) e via di Quarto Peperino (escluso ospedale Sant’Andrea); Saxa Rubra; Labaro e Prima Porta". Acea precisa anche che "le utenze che subiranno il maggior tempo di interruzione e/o abbassamento di pressione sono quelle relative ad abitazioni/attività presenti in zone più elevate (ad esempio Labaro alta)". Per limitare i disagi alla cittadinanza Acea Ato 2 ha predisposto, dalle ore 7 alle ore 24 di domenica 28 giugno 2020, un servizio di rifornimento idrico attraverso 3 autobotti: in via San Daniele del Friuli; a largo Castelseprio e largo Borghi". Infine, Acea consiglia "vivamente a tutti i cittadini residenti/domiciliati nelle zone interessate a fare adeguata scorta di acqua già dalla giornata di oggi".(Com)