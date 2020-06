Russia: bandiera del movimento Lgbt su ambasciata Usa, deputato Duma chiede verifica a procura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Duma di Stato (camera bassa del parlamento della Federazione Russa), Vitalij Milonov chiederà al procuratore generale Igor Krasnov di verificare la violazione della legge russa da parte dell'ambasciata degli Stati Uniti a Mosca, che ha issato nella sua sede la bandiera Lgbt. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa "Ria Novosti". Ieri, la missione diplomatica statunitense a Mosca ha esposto una bandiera del movimento Lgbt sull'edificio che la ospita al centro della capitale russa. "Oggi l'ambasciata americana in Russia onora la bandiera dell'orgoglio Lgbt", ha scritto inoltre l'ambasciata sulla propria pagina Facebook che ha portato alla reazione da parte di Milonov. "Questa azione di sconosciuti dipendenti della missione diplomatica ha scioccato me e migliaia di altri russi: nel cuore del nostro paese, nel centro di Mosca, è stato dimostrato uno dei principali simboli di propaganda delle relazioni sessuali non tradizionali", si legge nell'appello del deputato. Milonov ritiene che l'attuale ambasciatore Usa in Russia, John Sullivan,e la "leadership politica del paese" fossero a conoscenza dell'azione dimostrativa. "A questo proposito chiedo di verificare le azioni dell'ambasciata degli Stati Uniti per le violazioni del diritto interno. In particolare chiedo di prestare attenzione a una possibile violazione da parte dei diplomatici statunitensi dell'attuale legge federale sulla promozione delle relazioni sessuali non tradizionali tra i minori", scrive Milonov. (segue) (Rum)