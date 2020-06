Russia: bandiera del movimento Lgbt su ambasciata Usa, deputato Duma chiede verifica a procura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, il portavoce del presidente russo Dmitrij Peskov, ha espresso la speranza che il ministero degli Esteri russo abbia prestato attenzione alla vicenda ed ha sottolineato che "qualsiasi manifestazione di propaganda di minoranze sessuali non tradizionali (tra i minori) non è approvata dalla legge del paese". La normativa in vigore in Russia non vieta la relazioni omosessuali (così come l'espressione libera in contesti privati) ma la loro manifestazione in presenza di minori. L'esposizione in contesti pubblici in cui non è possibile accertare la presenza o meno di minori potrebbe condurre all'interpretazione estensiva della norme. (Rum)