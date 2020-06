Polonia: sondaggio presidenziali, al primo turno vince Duda, al secondo è partita aperta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente polacco uscente, Andrzej Duda, è ragionevolmente sicuro di ottenere il primo posto al primo turno delle elezioni presidenziali, ma al secondo la partita è ancora aperta. E' quanto emerge da un sondaggio condotto da Ibris per il quotidiano "Rzeczpospolita". Al primo turno Duda conquisterebbe il 41,1 per cento, seguito da Rafal Trzaskowski (Po) al 26,4, Szymon Holownia (indipendente) al 9,7, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (Psl) al 5,4, Robert Biedron (Lewica) al 4,9 e Krzysztof Bosak (Konfederacja) al 4,6. L'affluenza prevista è del 61 per cento. Se al ballottaggio dovessero arrivare Duda e Trzaskowski, il primo viene dato al 48,7 per cento, seguito a stretto giro dal secondo al 47,5. (Vap)