Imprese: Coccia (Unindustria), per Pmi sostegni al credito, meno burocrazia e più infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Regione chiede "più dinamismo e meno timidezza", mentre le misure adottate da Palazzo Chigi "spesso non sono state tempestive: penso alla cassa integrazione, spesso anticipata dalle aziende". E per il Comune di Viterbo l'invito è quello di mettere in campo "procedure semplificate e pochissima burocrazia in vista dell'approvazione del nuovo Ecobonus al 110 per cento". Lo dice Simonetta Coccia, presidente del comitato Piccola industria di Unindustria Viterbo, in un’intervista al Messaggero di Viterbo. Dallo scorso 6 maggio all'interno di Unindustria (la Confindustria del Lazio) guida la Piccola industria di Viterbo, nella squadra del presidente regionale Fausto Bianchi. "Come lo stesso Bianchi sottolinea spesso - afferma Coccia - c'è il rischio che molte imprese, soprattutto piccole e medie, possano non sopravvivere al dopo Covid. I problemi non sono svaniti con la ripartenza, la domanda è minore in quasi tutti i settori". Comprese l’alimentare, "che durante il lockdown ha perso tutto il fatturato realizzato con bar e ristoranti: per recuperarlo ci vorrà tempo". Per il Viterbese il riferimento è al distretto ceramico di Civita Castellana, "eccellenza italiana conosciuta in tutto il mondo - dice Coccia -. L'economia cittadina è legata a doppio filo con l'edilizia, ma da un anno manca un atto che attui la legge regionale sulla rigenerazione urbana. Che si aspetta?". A breve diventerà legge e ci sarà l'occasione dell'ecobonus al 110 per cento. (segue) (Com)