Imprese: Coccia (Unindustria), per Pmi sostegni al credito, meno burocrazia e più infrastrutture (2)

- Per la Tuscia, inoltre, Unindustria ha pronto un progetto di sviluppo turistico: "Vogliamo confrontarci subito con tutte le istituzioni per discutere di un settore strategico, tra quelli che ha sofferto di più - continua Coccia -. Ma per portare turisti e sviluppo servono infrastrutture: non è più rinviabile il completamento della Orte - Civitavecchia, peraltro già finanziato, e serve una linea ferroviaria veloce con Roma". Servono misure che "possano garantire la sopravvivenza del nostro tessuto imprenditoriale e servono subito. Le Pmi nel Lazio rappresentano il 99 per cento delle aziende e producono il 68 per cento del Pii regionale. Quali strumenti? Il dialogo con la Regione è proficuo, ma rispetto a quelli messi in campo servirebbero interventi destinati a un segmento diverso di piccole e medie imprese, quelle più strutturate". Il riferimento è al bando con un massimale di 10 mila euro di finanziamento a tasso zero per richiedente. "Strumento utile, certo, un po' farraginoso - rileva Coccia - ma non per tutte le tipologie di Pmi". Fondamentale per qualsiasi tipo di intervento è poi il fattore tempo "perché - conclude Coccia - la crisi è innegabile, non si può indugiare. La tempestività di erogazione degli interventi può determinare la sopravvivenza di molte realtà". (Com)