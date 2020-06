Cipro: presidente Anastasiades, soluzione militare sancirebbe fine dei greco-ciprioti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni tentativo di utilizzare i mezzi militari per risolvere la questione cipriota sancirebbe la fine della presenza dei greco-ciprioti nell'isola di Cipro. E' quanto dichiara il presidente cipriota, Nicos Anastasiades, in un piccolo estratto di un suo intervento televisivo che dovrebbe andare in onda il prossimo primo luglio. "Se riteniamo che possiamo arrivare ad una soluzione militare, attraverso la militarizzazione, questo vorrebbe dire la fine dell'ellenismo dei ciprioti, che è qualcosa che io non voglio", afferma Anastasiades al canale televisivo "Rik", secondo quanto rende noto oggi il quotidiano greco "Kathimerini". "Questa non è una nota di pessimismo o di arrendevolezza, ma piuttosto l'opposto", precisa il capo dello Stato secondo cui "dovete conoscere i fatti se scegliete le armi". A modo di vedere del presidente Anastasiades, l'unica arma che deve usare Nicosia è quella della diplomazia. (Gra)