Kenya: proteste contro arresto conducente di moto-taxi, polizia uccide tre manifestanti

- La polizia keniota ha ucciso tre persone nella città di Lessos, nel Kenya centro-occidentale, dopo aver aperto il fuoco contro la folla che stava protestando contro l'arresto di un conducente di moto-taxi che aveva infranto le restrizioni legate al coronavirus. Secondo quanto riferisce la stampa locale, i manifestanti hanno preso d'assalto la stazione di polizia in cui è stato trasferito l’uomo dopo l’arresto e hanno dato alle fiamme la casa dell'ufficiale responsabile dell’arresto prima che la polizia aprisse il fuoco per disperdere gli assalitori. In seguito a quanto accaduto, l'ispettore generale della polizia ha ordinato l'arresto e la sospensione immediata dell'ufficiale che ha aperto il fuoco. L’episodio giunge in un clima di tensione nei confronti delle forze dell’ordine dopo che un un poliziotto è stato accusato dell'omicidio del tredicenne Yasin Moyo, colpito da un colpo di arma da fuoco durante il coprifuoco.(Res)