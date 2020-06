Iran: nella notte misteriosa esplosione vicino Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un portavoce del ministero della Difesa iraniano ha confermato alla televisione di stato "Irib" che si è verificata nella notte un'esplosione in un impianto di stoccaggio del gas iraniano in un'area che comprende un sito militare sensibile vicino alla capitale, Teheran. Il portavoce, Daoud Abdi, ha detto che l'esplosione è avvenuta nell'area "pubblica" di Parchin, e non nel sito militare, dove i servizi di sicurezza occidentali sospettano che Teheran abbia condotto test relativi alle esplosioni di bombe nucleari più di un decennio fa. Da parte sua, la televisione iraniana ha riferito che le autorità stanno indagando su un forte boato e una luce intensa vista nella parte orientale della capitale iraniana.(Irt)