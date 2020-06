Yemen: Ue condanna gli attacchi di Houthi contro l'Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha rinnovato il suo appello per la ripresa dei negoziati sotto l'egida delle Nazioni Unite tra le parti yemenite. In una dichiarazione l'Ue ha condannato gli attacchi indiscriminati della milizia Houthi alle città dell'Arabia Saudita attraverso diversi droni e missili balistici avvenuti all'inizio di questa settimana. Bruxelles ha anche sottolineato che quegli attacchi hanno inficiato gli sforzi dell'inviato speciale delle Nazioni Unite in Yemen per raggiungere un cessate il fuoco e la ripresa dei negoziati politici. Inoltre, l'Unione europea ha ribadito la sua richiesta a tutte le parti di avviare colloqui politici sotto l'egida delle Nazioni Unite, sottolineando il suo continuo sostegno completo agli sforzi dell'inviato delle Nazioni Unite, Martin Griffiths. Martedì 23 giugno la Coalizione militare a guida saudita in Yemen ha annunciato di aver intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dalla milizia Houthi verso l'Arabia Saudita, confermando che era stato lanciato da Sana'a su Riad. (Res)