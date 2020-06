Terrorismo: Spagna, chiusura frontiere con Marocco sospende l’espulsione di due jihadisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiusura delle frontiere tra Spagna e il Marocco a causa della pandemia del coronavirus ha impedito temporaneamente l'espulsione di due terroristi detenuti nelle carceri iberiche. Come riporta il quotidiano "El Pais" si tratta di Mohamed Akaarir e Nassira Benayad. Il primo era stato arrestato a Gipuzkoa (Paesi Baschi) nel 2016 e condannato a due anni e due mesi di carcere per aver diffuso materiale radicale jihadista su Internet, mentre Benayad è stata condannata a cinque anni in quanto membro di cellula dello Stato islamico (Is) che era stata molto attiva a Barcellona in termini di propaganda e reclutamento di sostenitori da inviare in Siria e in Iraq. La loro espulsione era prevista per il 13 marzo scorso, ma la chiusura delle frontiere il giorno precedente da parte del governo spagnolo con la dichiarazione dello stato di emergenza ha impedito l'esecuzione di tale misura. Fonti della polizia sottolineano che gli ordini di espulsione dei due jihadisti sono stati temporaneamente sospesi e che, una volta riaperte le frontiere tra i due paesi, saranno rimpatriati in Marocco.(Spm)